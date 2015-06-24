Бойовики безперервно обстрілюють сили АТО на Донецькому напрямку

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко.

«На Донецькому напрямку обстановка залишається стабільно напружена. Вогонь на західних околицях Донецька не вщухає, особливо активно бойовики стріляють по Опитному, Мар’їнці та Пісках. Зафіксовано використання 120-мм мінометів з боку незаконних збройних формувань. Також працюють ворожі снайпери», - зазначив він.

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Водночас, за словами Лисенка, фактів застосування великокаліберної ствольної артилерії з боку противника вчора не було.

«Під Горлівкою вже надвечір відбулась серія ворожих збройних провокацій у ряді передмість, йдеться про Ленінське, Кірове, Світлодарськ та Лозове», - зауважив речник АП з питань АТО.

Крім того, він додав, що на Луганському напрямку найскладніша ситуація зберігається на центральній ділянці в районі Бахмутської траси. Зокрема, селище Новотошківське було обстріляне з мінометів та 152-мм гармат, при чому вогонь вівся з досить близької відстані.

«Не стихає артилерійська канонада в районі Попасної та Золотого. Також бойовики провели серію мінометних обстрілів міст Щастя та Станиці Луганської», - повідомив Лисенко.