ЗМІ: терорист Гіркін став персоною нон ґрата для російських державних медіа

Про це з посиланням на свої джерела повідомляє Газета.ру.

За даними видання, зараз Гіркін зі своїм рухом «Новоросія» допомагає проросійським терористам гуманітаркою та екіпіруванням.

Читайте такожКолишній ватажок бойовиків "ДНР" Гіркін може стати депутатом Держдуми Росії"А також задовольняється роллю головного критика політики на українському напрямку, висловлюючи розлогі міркування про корумпованість нової влади ЛНР і ДНР, безглуздя курсу на реінтеграцію сепаратистів в Україну і очікуваний незабаром Гаазький трибунал для російської влади, яка «зливає Новоросію». Головною мішенню його критики був і залишається відповідальний за український напрямок помічник російського президента Владислав Сурков", - пише видання.

Нагадаємо, минулої осені Гіркін в інтерв'ю зізнався, що "гашетку війни" натиснув саме він.