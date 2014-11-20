Гіркін зізнався, що це він розв'язав війну

Про це він заявив в інтерв'ю російській праворадикальної газеті "Завтра".

"Гашетку війни все-таки я натиснув. Якби наш загін не перейшов кордон, у підсумку все б скінчилося, як у Харкові, як в Одесі. Було б кілька десятків убитих, обпалених, заарештованих. І на цьому б скінчилося. А практично маховик війни, яка досі триває, запустив наш загін", - заявив росіянин.

Також він сказав, що є не військовим, а "спецслужбістом" і підтвердив факт участі російської регулярної армії у війні.

Нагадаємо, раніше Гіркін-Стрєлков зізнався, що перейшов на початку квітня російсько-український кордон з загоном у 52 людини.

За даними ООН, за час бойових дій на сході України загинули більше чотирьох тисяч людей. При цьому в організації зазначають, що реальна кількість жертв війни може бути значно вищою.