Бойовики із забороненої артилерії обстріляли населені пункти на Маріупольському напрямку

Сьогодні під щільним вогнем забороненої артилерії бойовиків опинилися населені пункти на Маріупольському напрямку.

Про це повідомляє прес-центр Антитерористичної операції.

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Як наголосили у прес-центрі, епіцентром злочинів проти українських воїнів та цинічного порушення Мінських домовленостей сьогодні став Маріупольський напрямок. «Під щільним вогнем забороненої артилерії там опинились Широкине, Миколаївка, Петровське та Богданівка. Ворог застосовував 82 та 120-мм міномети, гранатомети різних систем та стрілецьку зброю», - повідомили у прес-центрі в наголосили, що «у відповідь на агресію українські воїни подавляють вогневі точки загарбників з незаборонених Мінськими домовленостями зразків озброєння».

«В районі окупованого Донецька 120-мм міни падали біля Новгородського. По Мар’їнці, Пісках та шахті «Бутовка» стріляли з гранатометів та крупнокаліберних кулеметів», - зазначили у прес-центрі.