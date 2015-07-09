Бойовики з "Градів" обстріляли Гранітне

Зокрема, з 19.30 протягом двох годин вони вели потужний обстріл позицій українських військових поблизу н.п. Кримське, що на Луганщині. Також бойовики відкривали вогонь зі 120-мм та 82-мм мінометів, БМП, та стрілецької зброї, повідомляє прес-центр АТО.

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"Збройні провокації з боку бойовиків відбулися в районах н.п Опитне, Піски, Авдіївка, Водяне, Верхньоторецьке, на Донеччині, та Станиця Луганська", - йдеться у повідомленні.

З 21.25 до опівночі в небі над Луганщиною було зафіксовано 7 прольотів ворожих безпілотників.

Сьогодні, 9 липня, одразу з опівночі, проросійські бандформування одночасно обстріляли зі 120-мм мінометів позиції сил АТО в районах н.п. Березове та Новотроїцьке, що на Донеччині.

З 3.50 по 4.00 з реактивних систем залпового вогню БМ-21 “Град” бойовики обстріляли н.п. Гранітне, на Маріупольському напрямку.

До 6 ранку бойовики також застосовували під час обстрілів позицій українських військ стрілецьку зброю, міномети та гранатомети. Це сталося в районі н.п. Станиця Луганська та Кримське, на Луганщині, Луганське, Опитне, Кірово на Донеччині.

"Ситуація в зоні АТО цілком контролюється українськими військовими", - наголошують у прес-центрі АТО.