Двоє українських військових підірвалися на розтяжці в Луганській області

Як повідомляє прес-служба голови Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Геннадія Москаля, протягом вихідних масованих обстрілів в Луганській області не зафіксовано, проте вогневі сутички та перестрілки спалахували у кількох місцях по лінії розмежування.

Вчора ввечері на околиці Новотошківки підірвалися двоє українських бійців, які зачепили розтяжку з гранатою. В одного з них діагностовано неважкі осколкові поранення і мінно-вибухова травма, інший з численними переломами та ранами перебуває без свідомості, за його життя борються медики.

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Крім того, район Бахмутки біля Новотошківки та 29-го блокпосту вчора вночі був обстріляний з автоматичних мінометів "Василек" та самохідних артилерійських установок.

Інформації про постраждалих не надходило.

Незначні бойові дії вночі зафіксовані також у Станиці Луганській.