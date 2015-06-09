У Кримському на мінній розтяжці підірвалися троє військовослужбовців

Учора, 8 червня, троє військовослужбовців були поранені через підрив на розтяжці біля сел. Кримське Луганської області.

Як зазначається у повідомленні прес-служби голови Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Геннадія Москаля, за уточненою інформацією, після вчорашнього бою між Кримським і Сокільниками, який закінчився близько 17-ї години, ніхто з мирних жителів не постраждав, житловий сектор села залишився поза зоною ураження.

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Однак близько 18.00 троє бійців міліцейського батальйону, який дислокується у селі, зачепили розтяжку з гранатою, що вибухнула. У результаті всі троє отримали мінно-вибухові травми і осколкові поранення. Зараз поранені (їх вік 28, 41 і 60 років) перебувають у лікарні.

Сьогодні вранці у Кримському тихо, бойових дій немає.