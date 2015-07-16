Обстріли у Мар'їнці: протягом дня працював ворожий снайпер

Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомляє прес-центр АТО.

«Протягом дня бойовики ведуть “турбуючий” вогонь зі стрілецької зброї по позиціях наших військ в районі н.п. Щастя, Широкине та у напрямку Донецького аеропорту. У н.п. Мар’їнка протягом дня по наших військових працював снайпер. З 16.25 під обстріл 122-мм артилерії потрапили позиції сил АТО в районі н.п. Новотошківське», - йдеться у повідомленні.

У прес-центрі також зазначили, що «відносне затишшя не дає підстав силам АТО вважати, що проросійські маріонетки взялися за розум у своїх псевдоханствах».

Крім того, у повідомленні зазначається, що сьогодні надійшов черговий «гуманітарний конвой» з РФ.

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«Нагадаємо про наслідки надходження подібних “подачок” бойовикам від Росії. Зокрема, бойова активність бандформувань та кількість обстрілів позицій захисників України зростає. В рази більшає використання великокаліберної зброї по мирних населених пунктах. Такі негуманітарні наслідки “гуманітарного конвою”… Попри все це, українські військові надійно утримують оборонні рубежі та готові до будь-якого розвитку подій», - йдеться у повідомленні.