Насильство довкола Донецького аеропорту триває - ОБСЄ

Про це йдеться у звіті за 15 липня, який опублікували сьогодні.

Спостерігачі зазначають, що насильство довкола Донецького аеропорту триває.

"Під час перебування у спостережному пункті Спільного центру з контролю і координації на центральному залізничному вокзалі Донецька (територія, підконтрольна "ДНР", за 8 км на північний захід від центру Донецька) Спеціальна моніторингова місія чула 178 випадків застосування вогню", - стверджується у звіті.

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У той же час зазначено, що серед зафіксованих випадків порушення припинення вогню 144 з них сталися вранці і представляли собою постріли з танків, малокаліберних гармат і окремих пострілів з автоматичної зброї.

Інструктори ОБСЄ зазначають, що між 13:00 і 18:00 чули додаткові 34 випадки ведення вогню, в тому числі численні випадки перестрілок між українськими позиціями у Пісках (селище, підконтрольне Україні, розташоване за 5,6 км від спостережного пункту ОБСЄ), і позиціями бойовиків, розміщених в автосалоні "Вольво" (розташований за 3,9 км від спостережного пункту ОБСЄ).