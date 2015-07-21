Внаслідок обстрілу терористами околиць Майорського важко поранені дві жінки
Сьогодні російсько-терористичні війська обстріляли з артилерії околиці Майорського Донецької області.
Під вогонь терористів потрапив цивільний автомобіль, дві жінки отримали важкі поранення, повідомляє на своїй сторінці у Facebook прес-центр АТО.
Пораненим жінкам першу медичну допомогу надали військовослужбовці сил АТО та евакуювали їх до найближчої лікарні.
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Як зауважили у прес-центрі, бойовики останнім часом «регулярно ведуть провокаційні обстріли мирних населених пунктів з метою залякування місцевого населення та дискредитації українських військових. Втім, цивільні мирні громадяни знають, що саме проросійські бандформування причетні до обстрілів житлових кварталів населених пунктів Донбасу».
ТЕРОРИСТИ ОБСТРІЛЮЮТЬ З АРТИЛЕРІЇ МИРНІ НАСЕЛЕНІ ПУНКТИ. Є ПОСТРАЖДАЛІ Сьогодні, 21 липня, станом на 8 годину ранку...Posted by Прес-центр АТО on 20 Июль 2015 г.