Внаслідок обстрілу терористами околиць Майорського важко поранені дві жінки

Під вогонь терористів потрапив цивільний автомобіль, дві жінки отримали важкі поранення, повідомляє на своїй сторінці у Facebook прес-центр АТО.

Пораненим жінкам першу медичну допомогу надали військовослужбовці сил АТО та евакуювали їх до найближчої лікарні.

Читайте такожНа трасі Донецьк-Запоріжжя бойовики обстріляли авто з мирними жителями, поранено 3 особи

Як зауважили у прес-центрі, бойовики останнім часом «регулярно ведуть провокаційні обстріли мирних населених пунктів з метою залякування місцевого населення та дискредитації українських військових. Втім, цивільні мирні громадяни знають, що саме проросійські бандформування причетні до обстрілів житлових кварталів населених пунктів Донбасу».