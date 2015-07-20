Унаслідок обстрілу села під Волновахою поранено місцеву мешканку

Внаслідок прямого влучення снаряда у приватний будинок постраждала жінка 1961 року народження.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУМВС України в Донецькій області, жінка отримала травми в результаті обвалення житла. Її витягнули з-під завалу і доставили до лікарні у Волновасі.

Читайте такожВ зоні АТО неспокійно, бойовики продовжують обстріли з артилерії і танків Інформація про потерпілих і руйнування уточнюється.