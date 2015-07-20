Унаслідок обстрілу села під Волновахою поранено місцеву мешканку
12:50, 20 липня 2015Війна
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Сьогодні близько 03:00 бойовики відкрили вогонь по селу Березове під Волновахою.
REUTERS
Внаслідок прямого влучення снаряда у приватний будинок постраждала жінка 1961 року народження.
Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУМВС України в Донецькій області, жінка отримала травми в результаті обвалення житла. Її витягнули з-під завалу і доставили до лікарні у Волновасі.
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