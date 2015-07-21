Від самого ранку бойовики обстрілюють позиції сил АТО з артилерії та стрілецької зброї
Російсько-терористичні війська протягом 20 липня понад 60 разів обстріляли позиції сил АТО.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє прес-центр АТО.
Станом на 6-ту ранку сьогодні, 21 липня, обстрілів зі 152-мм артилерії о 4.30 зазнали наші позиції поблизу н.п. Розсадки, Майорськ, Зайцево, Лозове, з танка – в районі Богданівки. Зі стрілецької зброї – поблизу Донецького аеропорту, н.п. Новомар’ївка, Троїцьке, Станиця Луганська, Мар’їнка.
Загалом за минулу добу, 20 липня, бойовики 11 разів застосували 152-х та 122-мм артилерію, 19 разів - 120-мм міномети, 3 рази - танки.
"З 18.40 терористи знову вели вогонь з танка по Авдіївському коксохімічному заводу. О 22.10 бандити гатили по житлових кварталах міста Авдіївка зі 152-х та 122-мм артилерійських систем", - йдеться у повідомленні прес-центру.
Із забороненої Мінськими домовленостями зброї бойовики активно обстрілювали позиції сил АТО в районах н.п. Новгородське, Опитне, Красногорівка, Невельське, Авдіївка, Піски. “Турбуючий вогонь” злочинці також вели поблизу н.п. Широкине, Майорськ, Мар’їнка, Болотене.
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