На позиціях бойовиків приховано розташоване важке озброєння – Турчинов

Про це секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов заявив сьогодні журналістам після передачі нових зразків автомобільної і спеціальної техніки підрозділам спеціального призначення Нацгвардії на полігоні у Нових Петрівцях, повідомили УНІАН у прес-службі РНБО.

"За допомогою аерокосмічної розвідки ми бачимо брехливість їх заяв про відвід важкого озброєння. Ці заяви та демонстративні дії створюють лише пропагандистські сюжети для російських каналів. Вдень вони демонструють відведення, а потім вночі повертають техніку та озброєння на свої бойові позиції", - наголосив він.

Свідченням цього, за словами Турчинова, є постійні обстріли позицій сил АТО, у тому числі з важкої артилерії калібром 152 мм, танків та крупнокаліберних мінометів.

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"Все це розміщено на передових позиціях російсько-терористичних угруповань або ховається в житлових кварталах прифронтових міст. Вони, проголошуючи свої брехливі заяви, цинічно продовжують працювати на зрив мирних Мінських домовленостей", - наголосив секретар РНБО.