В Україні створюють потужні підрозділи спецпризначення для знищення терористів і диверсантів - Турчинов

Як повідомили УНІАН у прес-службі Ради нацбезпеки і оборони України, про це секретар РНБО Олександр Турчинов заявив сьогодні після військових навчань одного зі спецпідрозділів Національної гвардії на полігоні в Нових Петрівцях на Київщині.

Читайте такожЗаяви маріонеток Кремля свідчать про наміри Росії зірвати Мінські домовленості - Турчинов

«Росія веде проти нас жорстоку гібридну війну не тільки на полі бою. Не в стані прорвати нашу оборону на фронті, вона закидає на нашу територію терористичні та диверсійно-розвідувальні групи, підтримує і стимулює бандитські та сепаратистські угруповання для дестабілізації ситуації в Україні, створення паніки та хаосу», - наголосив секретар РНБО.

Турчинов повідомив, що Рада національної безпеки і оборони поставила завдання зі створення та посилення в межах Національної гвардії численних підрозділів спеціального призначення «для швидкого та адекватного реагування на будь-яку внутрішню та зовнішню загрозу».

«Саме на ці підрозділи покладатиметься завдання з нейтралізації, а за необхідності і знищення терористів, диверсійно-розвідувальних груп або озброєних бандитських угруповань», - сказав Турчинов.

Він додав, що надзвичайно важливою є як професійна підготовка спецпризначенців, так і забезпечення їх сучасною зброєю, технікою, зв'язком, засобами розвідки та спостереження.

Читайте такожТурчинов пояснив, чому РФ блокує створення міжнародного трибуналу щодо катастрофи Boeing на Донбасі

«На всіх полігонах та тренувальних центрах Нацгвардії та МВС починається відбір, підготовка та вишкіл професіоналів, в тому числі, за участі іноземних інструкторів», - сказав Турчинов, додавши, що більшість офіцерів та солдатів цих підрозділів мають бойовий досвід та відзначені бойовими нагородами.

«І головне - ми сьогодні тут під час навчання бачили, що наші гвардійці готові професійно виконувати поставлені перед ними завдання», - сказав Турчинов.

Він наголосив, що перед спецпідрозділами стоїть завдання швидко локалізувати загрозу в будь-якій точці країни, для цього готується відповідний логістичний та технічний потенціал.

Окрім того, нагадав секретар РНБО, у процесі реформування МВС в лавах Національної поліції буде створено 6-тисячний Корпус оперативної раптової дії - КОРД. Цей спецпідрозділ повинен професійно та якісно виконувати функції, які раніше покладались на такі підрозділи, як «Беркут», «Сокіл», «Грифон» тощо.

«Задача КОРДу - забезпечити ефективну боротьбу з озброєними бандами і злочинними угрупованнями та захистити наших громадян, незалежно від того в якій частині України, місті, селі чи селищі вони мешкають», - сказав секретар РНБО.

Турчинов також повідомив, що найближчим часом МВС розпочинає всеукраїнський конкурс та набір до цього підрозділу бійців, які повинні стати обличчям і потужною силою нової поліції. Перевага буде надаватись фізично підготовленим, морально стійким, патріотично налаштованим громадянам, особливо тим, хто отримав бойовий досвід, захищаючи територіальну цілісність нашої країни.