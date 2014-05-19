Винні німфи: Кисельов пояснив, чому "Россия 1" показує Кавказ під виглядом України

Кисельов зазначив, що особисто він резонансний сюжет не дивився, але точно виключає ймовірність того, що журналісти ВДТРК намагалися маніпулювати аудиторією, повідомляє slon.ru.

«У цьому сюжеті була зроблена помилка, але можливі помилки. Всі грішні під Місяцем. Я цей сюжет не бачив, але те, що там було, - це помилка. Помилка, але ні в якому разі не маніпуляція», - сказав кореспонденту Slon Кисельов на своєму майстер-класі з журналістики.

Читайте такожЛитовці за наклеп відібрали у Кисельова медаль«Це, може, була помилка в комп'ютері. Або юні німфи-монтажниці щось неправильно взяли звідкись там. Існує маса опцій того, як така помилка могла вкрастися. Я впевнений, що на ВГТРК йде внутрішнє розслідування з цього приводу», - додав скандальний телеведучий.

Довідка. 16 травня у вечірньому випуску «Вестей» на каналі «Россия 1» вийшов репортаж про бої під Слов'янськом. В середині матеріалу з'являються кадри з сюжету ВГТРК дворічної давності про контртерористичну операцію в Кабардино-Балкарії.

«Кожен день продовжують гинути мирні жителі. Неподалік від Слов'янська нацгвардія розстріляла чоловіка. Біля тіла демонстративно залишили зброю, даючи зрозуміти, що вбили ворога», - каже кореспондент «Вестей», коли на екрані демонструється труп, поруч з яким лежить пістолет, а в куті екрана з'являється титр «Донецька область».