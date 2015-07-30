Лисенко: на Маріупольському напрямку відновилися бойові дії (карта АТО)
13:47, 30 липня 2015Війна
1261 0
На Маріупольському напрямку відновилися бойові дії.
Карта АТО станом на 30 липня / Слово і діло
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.
«Відновилися бойові дії на Маріупольському напрямку», - сказав він, додавши, що "ввечері бойовики провели обстріли наших позицій на схід від Старогнатівки зі 122-мм гармат і танка".
Читайте такожАртобстріл бойовиками Дзержинська кваліфікували як терактТакож, за даними речника АП з питань АТО, зафіксовано використання бойовиками танка поблизу Гранітного. Південніше, в районі Миколаївки та Чермалика, відбулося дві ворожі збройні провокації. На ділянці фронту від Павлополя до Широкиного бойові дії не велися, додав Лисенко.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter