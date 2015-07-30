Лисенко: на Маріупольському напрямку відновилися бойові дії (карта АТО)

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

«Відновилися бойові дії на Маріупольському напрямку», - сказав він, додавши, що "ввечері бойовики провели обстріли наших позицій на схід від Старогнатівки зі 122-мм гармат і танка".

Читайте такожАртобстріл бойовиками Дзержинська кваліфікували як терактТакож, за даними речника АП з питань АТО, зафіксовано використання бойовиками танка поблизу Гранітного. Південніше, в районі Миколаївки та Чермалика, відбулося дві ворожі збройні провокації. На ділянці фронту від Павлополя до Широкиного бойові дії не велися, додав Лисенко.