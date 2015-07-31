Бойовики із артилерії обстріляли мирне селище Гостре – прес-центр АТО

Як повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook, минулої доби, з 18 години до опівночі бойовики 46 разів порушили режим припинення вогню.

"О 18.00 з БМП та о 19.15 зі 120-міліметрового міномету були обстріляні наші позиції неподалік Опитного, що на Донеччині. У цьому ж секторі, злочинці, близько 20 години зі сторони Донецька, гатили зі 122-міліметрової артилерії по українських захисниках в районі Водяного, та зі 152-міліметрової артилерії по Яснобродівці. З десятої години вечора і майже до опівночі по опорному пункту в Марїнці окупанти били з танка", - йдеться у повідомленні.

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Як зазначається, не менша активність ворога спостерігалась і на Артемівському напрямку. Противник зі 122-міліметрової артилерії, БМП, мінометів 120 калібру обстрілював сили АТО у селищі Луганське.

Також двічі під вогонь 120-міліметрових мінометів, близько 10 вечора, потрапила Станиця Луганська.

"Черговим підтвердженням безпринципності бойовиків став учорашній обстріл мирного селища Гостре. О 20.25 зі сторони шахти Абакумова з 152-міліметрової артилерії найманці били по населеному пункту, наражаючи на небезпеку насамперед мирне населення Донбасу", - підкреслили у прес-центрі.

Загалом, згідно з повідомленням, протягом 30 липня, незаконні збройні формування 105 разів порушили режим тиші. 10 разів злочинці використовували артилерію, 28 – міномети, 7 – танки і БМП, 65 разів стрілецьку зброю і гранатомети.

Після опівночі, 31 липня, бандити продовжили збройні провокації використовуючи здебільшого стрілецьку зброю.