Під Маріуполем після активних бойових дій відновилось перемир’я – Лисенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

«На Маріупольському напрямку після активних бойових дій відновилося перемир’я», - сказав він.

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За словами Лисенка, протягом минулої доби на цьому напрямку була зафіксована лише одна збройна провокація із застосуванням стрілецької зброї - біля села Чермалик.

Також речник заявив, що спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ фіксують випадки обмеження їх роботи з боку бойовиків «ДНР» та «ЛНР».

«Особливо кричущий випадок стався у селищі Октябрь Новоазовського району. Спостерігачам було відмовлено у в’їзді в цей населений пункт, а згодом на найближчому блокпості окупантів бойовик дістав кулемет і почав погрожувати спостерігачам місії», - підкреслив речник АТО.

Як повідомляв УНІАН, за минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі внаслідок активних бойових дій загинули двоє українських військових, ще 12 отримали поранення.