Міліція оголосила в розшук "міністрів ДНР" (фото)

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив глава МВС Донеччини В'ячеслав Аброськін.

"Так, у червні-липні 2015 року міліцією Донецької області були оголошені в розшук 11 так званих "міністрів ДНР", які обіймали свої посади на кінець травня поточного року", - зазначив він.

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"Незважаючи на постійні "кадрові перестановки", "арешти в молодій республіці", ми встигаємо документувати злочинну діяльність "міністрів" та інших зрадників", - стверджує Аброськін.

Глава міліції Донецької області наголосив, що з початку проведення АТО оголошені в розшук майже 1200 учасників терористичного угруповання "ДНР". За створення непередбачених законом збройних формувань розшукується 1037 осіб, за створення терористичної організації – 106 осіб. Наразі вже розшукано 97 осіб.