За добу на Донбасі поранено вісьмох військовослужбовців

За минулу добу на Донбасі поранено 8 українських військовослужбовців.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Адміністрації президента з питань АТО Олександр Мотузяник сьогодні на брифінгу в Києві.

Він зазначив, що загиблих немає.