За добу на Донбасі поранено вісьмох військовослужбовців

12:51, 02 серпня 2015
Війна
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Минула доба на Донбасі пройшла без втрат для України.

REUTERS

За минулу добу на Донбасі поранено 8 українських військовослужбовців.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Адміністрації президента з питань АТО Олександр Мотузяник сьогодні на брифінгу в Києві.

Він зазначив, що загиблих немає.

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