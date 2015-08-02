За добу на Донбасі поранено вісьмох військовослужбовців
12:51, 02 серпня 2015Війна
192 0
Минула доба на Донбасі пройшла без втрат для України.
REUTERS
За минулу добу на Донбасі поранено 8 українських військовослужбовців.
Читайте такожЗа добу в зоні АТО загинули двоє військових
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Адміністрації президента з питань АТО Олександр Мотузяник сьогодні на брифінгу в Києві.
Він зазначив, що загиблих немає.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter