Україна оголосила в міжнародний розшук начальника Генштабу РФ і 10 військових за події в Іловайську

Про це повідомив начальник Головного слідчого управління СБУ Григорій Остафійчук. "Протягом цього періоду часу (серпень минулого року - УНІАН) окремі військовослужбовці під керівництвом керівника Генштабу РФ Герасимова організували планування та підготовку та розв’язання воєнного конфлікту на території нашої держави", - заявив він.

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"Таким чином нами було повідомлено про підозру начальнику Генштабу РФ Герасимову та 10 військовослужбовцям, які були достеменно встановлені, що вони перебували на території нашої країни під час іловайських подій в серпні минулого року, направлено їм підозри за їхнім місцем мешкання та роботи в РФ, про що отримані відповідні відповіді", - додав Григорій Остафійчук.

"На цей час у районному суді міста Києва розглядається питання про обрання щодо них запобіжного заходу з одночасним прийняттям рішення про їх затримання та доставку до суду", - заявив начальник Головного слідчого управління СБУ.

"Паралельно ми їх оголошуємо у розшук як міждержавний, так і міжнародний", - заявив Григорій Остафійчук.

За результатами досудового розслідування начальнику Генштабу РФ Герасимову та 10 встановленим військовослужбовцям служби за контрактом 331-го гвардійського парашутно-десантного полку 98-ї дивізії повітрянодесантних військ ЗС РФ вручені підозри у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу ("ведення агресивної війни проти України"). Зазначені підозри офіційно вручені військовим РФ в період з 28 липня по 4 серпня цього року.

Як повідомляв УНІАН, у другій половині серпня 2014 року під Іловайськом розгорнулися запеклі бойові дії. Бійці сил АТО потрапили в оточення. Російські військові обстріляли коридор, яким за домовленістю мали виходити українські бійці. Українські військовослужбовці зазнали значних втрат.

Офіційних даних про загиблих, поранених і взятих у полон українських військових на той час не було.

У жовтні 2014 року голова Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з розслідування подій під Іловайськом Андрій Сенченко заявив, що в усіх епізодах Іловайської трагедії загинуло близько тисячі військовослужбовців.

17 квітня цього року головний військовий прокурор Анатолій Матіос заявив, що на сьогодні документально підтверджена загибель 459 осіб у боях під Іловайськом.