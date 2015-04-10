Під Іловайськом загинули більше тисячі людей - Геращенко

Про це він сказав під час спілкування з журналістами в кулуарах Ради, повідомляє 112.ua.

"Слідча комісія ВР перетворитися в "балачки" та піар окремих особистостей. У нас вже була слідча комісія з Іловайську. Загинули більше тисячі чоловік, а відповідь "вибачте", "до побачення", ніде її немає. Відповідальний за це пан Сенченко, представник Юлії Тимошенко, вже не депутат. Всі. Задайте це питання, результати діяльності слідчих комісій ВР, які були. Чому їх немає? Чому ті, хто відповідальний за їх роботу, не доводили її до кінця? ", - зазначив Геращенко.

Читайте такожПрокуратура вийшла на фінішну пряму в розслідуванні Іловайського котла

За його словами, це питання якості роботи парламенту і депутатів, які туди обрані.

Як повідомляв УНІАН, раніше у прокуратурі заявили, що в Іловайську загинули понад 360 українських військових, понад півтисячі бійців АТО отримали поранення, 180 осіб досі вважаються зниклими безвісти.

Нагадаємо, в кінці серпня в Іловайську сили АТО потрапили в оточення російських військ. В ході боїв українські війська понесли великі втрати. За словами екс-глави ТСК Сенченко, при виході з Іловайського котла загинули щонайменше 300 осіб.

В кінці лютого спікер АТО Андрій Лисенко визнав, що в Іловайську був "класичний котел". Про це він заявив в ході традиційного щоденного брифінгу, відповідаючи на питання, чи був котел в Дебальцеве.