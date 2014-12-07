До моргу донецької лікарні приїхало три автобуси з трупами бойовиків - ЗМІ

Донеччани у соціальних мережах повідомляють про великі втрати серед бойовиків терористичної організації "ДНР" під Оленівкою, після того як їх позиції були накриті ударом української артилерії, передає місцевий портал 62.ua.

Читайте такожБойовик зізнався, що втомився виносити трупи товаришів після штурму аеропорту

"В Оленівку двічі дуже вдало посилка прилетіла! Не знаю, скільки 200-х, але чимало - потрапили у перезміну!", - повідомляє очевидець.

"До моргу лікарні Калініна (Донецька обласна лікарня - ред.) привезли три автобуси двохсотих (вбитих бойовиків), траса вільна", - діляться учасники форуму в твіттері.