В Дзержинську через обстріл бойовиків знеструмлено три шахти, триває евакуація співробітників - МВС
Під землею залишилося 216 шахтарів, наразі триває їхня евакуація на поверхню.
Про це повідомляє Новое время з посиланням на заяву начальника облуправління МВС України в Донецькій області В'ячеслава Аброськіна.
У ніч на суботу бойовики з артилерії обстріляли Дзержинськ: поранені троє мирних жителів, знеструмлено три шахти.
"В результаті влучання снарядів у житловий сектор отримали поранення різного ступеня тяжкості: двоє чоловіків, 1977 року народження та 1978 року народження, жінка 1932 року народження", - написав він.
За інформацією Аброськіна, місто частково знеструмлено, у тому числі три шахти - Дзержинська, Північна, Торецька.
"Під землею опинилися 216 осіб. Триває підйом на поверхню 122 шахтарів, які залишилися: шахта "Торецька - 53, Північна – 69", - наголошується в повідомленні.
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