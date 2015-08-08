В Дзержинську через обстріл бойовиків знеструмлено три шахти, триває евакуація співробітників - МВС

Про це повідомляє Новое время з посиланням на заяву начальника облуправління МВС України в Донецькій області В'ячеслава Аброськіна.

У ніч на суботу бойовики з артилерії обстріляли Дзержинськ: поранені троє мирних жителів, знеструмлено три шахти.

"В результаті влучання снарядів у житловий сектор отримали поранення різного ступеня тяжкості: двоє чоловіків, 1977 року народження та 1978 року народження, жінка 1932 року народження", - написав він.

За інформацією Аброськіна, місто частково знеструмлено, у тому числі три шахти - Дзержинська, Північна, Торецька.

"Під землею опинилися 216 осіб. Триває підйом на поверхню 122 шахтарів, які залишилися: шахта "Торецька - 53, Північна – 69", - наголошується в повідомленні.

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