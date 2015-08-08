За добу бойовики більше сотні разів обстріляли позиції сил АТО

Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй офіційній сторінці в Facebook.

Повідомляється, що вчора, з 18:00 і до півночі, найбільш активні провокації незаконних збройних формувань фіксувалися в районі Донецька.

Також під вогонь 120-міліметрових мінометів потрапили позиції сил АТО в Красногорівці.

Крім того, інтенсивного обстрілу з мінометів, танків і 122-міліметрової артилерії зазнала Авдіївка.

"На Артемівському напрямку злочинці активізувались в районі Троїцького. Неподалік цього селища бойовики близько 10 та 11 вечора били по наших позиціях з 120-міліметрових мінометів та артилерії калібру 122 міліметри", - говориться в повідомленні.

В Луганській області і районі Маріуполя вчора було відносно спокійно, фіксувалися окремі провокації із застосуванням стрілецької зброї.

"Загалом упродовж вчорашньої доби бандформування 101 раз порушили режим припинення вогню. 12 разів злочинці застосовували артилерію, 38 – міномети, 62 – гранатомети і стрілецьку зброю, 5 разів били з танків", - повідомляє штаб АТО.

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Також після півночі противник активізував свої обстріл у районі Донецька і в Артемівському напрямку.