За добу бойовики більше сотні разів обстріляли позиції сил АТО
За минулу добу бойовики 101 разів обстріляли позиції сил АТО, ведучи вогонь зі стрілецької зброї, мінометів, танків та артилерії.
Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй офіційній сторінці в Facebook.
Повідомляється, що вчора, з 18:00 і до півночі, найбільш активні провокації незаконних збройних формувань фіксувалися в районі Донецька.
Також під вогонь 120-міліметрових мінометів потрапили позиції сил АТО в Красногорівці.
Крім того, інтенсивного обстрілу з мінометів, танків і 122-міліметрової артилерії зазнала Авдіївка.
"На Артемівському напрямку злочинці активізувались в районі Троїцького. Неподалік цього селища бойовики близько 10 та 11 вечора били по наших позиціях з 120-міліметрових мінометів та артилерії калібру 122 міліметри", - говориться в повідомленні.
В Луганській області і районі Маріуполя вчора було відносно спокійно, фіксувалися окремі провокації із застосуванням стрілецької зброї.
"Загалом упродовж вчорашньої доби бандформування 101 раз порушили режим припинення вогню. 12 разів злочинці застосовували артилерію, 38 – міномети, 62 – гранатомети і стрілецьку зброю, 5 разів били з танків", - повідомляє штаб АТО.
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Також після півночі противник активізував свої обстріл у районі Донецька і в Артемівському напрямку.
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