Бойовики відкрили мінометний вогонь по Авдіївці, поранено підлітка
19:23, 14 травня 2015Війна
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Бойовики відкрили мінометний вогонь по Авдіївці, в результаті чого поранення отримав підліток.
Бойовики почали обстріл Авдіївки / Фото УНІАН
Про це повідомив керівник Головного управління МВС в Донецькій області В'ячеслав Аброськін на своїй сторінці в соцмережі.
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"О 17.20 бойовики відкрили мінометний вогонь по Авдіївці. В результаті прямих влучень снарядів в район СШ №2 (вул. Корольова 11) отримав осколкові поранення хлопчик 2002 року народження. В даний час потерпілий направлений у міську лікарню Димитрова", - написав В'ячеслав Аброськін.
Він додав, що на місці працює слідчо-оперативна група Авдіївського міськвідділу міліції.
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