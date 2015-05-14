Бойовики відкрили мінометний вогонь по Авдіївці, поранено підлітка

Про це повідомив керівник Головного управління МВС в Донецькій області В'ячеслав Аброськін на своїй сторінці в соцмережі.

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"О 17.20 бойовики відкрили мінометний вогонь по Авдіївці. В результаті прямих влучень снарядів в район СШ №2 (вул. Корольова 11) отримав осколкові поранення хлопчик 2002 року народження. В даний час потерпілий направлений у міську лікарню Димитрова", - написав В'ячеслав Аброськін.

Він додав, що на місці працює слідчо-оперативна група Авдіївського міськвідділу міліції.