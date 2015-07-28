Суд над затриманими російськими спецпризначенцями планується на вересень – СБУ

Про це йдеться у повідомленні СБУ в Twitter.

В СБУ також зазначають, що затримані російські спецпризначенці утримуються в належних умовах.

«Питання до влади РФ - а як утримуються наші бранці», - йдеться у повідомленні СБУ.

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При цьому СБУ сьогодні довела, що затримані продовжують перебувати у київському військовому госпіталі, розмістивши відповідне відео на своєму офіційному сайті.

За твердженням спецслужби, затримані не мають претензій щодо умов перебування та ставлення до них.

«Попередньо судовий процес починається у вересні. Ми говоримо про те, що суд має відбуватися тут. Для нас це дуже важливо, тому що ці люди скоювали злочини на території України, яку ми захищаємо, а це не просто громадяни РФ, які заблукали, це представники елітних підрозділів Росії», - зазначив радник голови СБУ Юрій Тандіт.

Він вчергове спростував інформаційний фейк російських ЗМІ про нібито обмін цих двох затриманих і попросив російську сторону показати, в яких умовах на території РФ перебувають українські заручники.

«Я, як уповноважена особа, хочу поставити питання керівникам Російської Федерації: ви бачите, в яких умовах перебувають ваші громадяни, представники збройних сил РФ, а в яких умовах знаходяться ті наші воїни, які перебувають на території РФ? Ми відкриті і чекаємо від вас відповіді, ми б хотіли, щоб ви показали наших хлопців і сказали, коли ви нам їх віддасте», - зазначив Тандіт.

Як повідомлялося, раніше Служба безпеки України спростувала інформацію російських ЗМІ про обмін бійців спецпризначення ГРУ Єрофєєва й Александрова на бійців, які воювали на боці України.

Єрофєєв і Александров були затримані біля м. Щастя Луганської області у травні.