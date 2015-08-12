Співробітниця мобільного оператора в Краматорську передавала дані абонентів бойовикам - Аброськін

Про це повідомив глава МВС в Донецькій області В'ячеслав Аброськін.

«Співробітниками кримінальної міліції Донецького обласного главку була встановлена жінка-пособник терористів. Ця дама, працюючи в одній з компаній мобільного зв'язку в Краматорську, використовуючи свої службові повноваження, надавала терористам дані - ПАК-коди до абонентських номерів. Далі через інтернет-помічник оператора можна було отримувати інформацію про телефонні з'єднання абонента», - йдеться в повідомленні.

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Конфіденційну інформацію затримана передавала так званому "начальнику карного розшуку поліції ДНР" Сергію Тимошенко, який раніше працював у Ворошилівському райвідділі міліції Донецька. «Маючи такі коди, у нього був відкритий доступ до деталізації телефонних з'єднань будь-якого громадянина України, користувачів цього оператора», - зазначив Аброськін.

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Зазначена добровільна помічниця "поліції ДНР" буде нести кримінальну відповідальність, передбачену українським законодавством. За її словами, "дружба" з терористом тривала більше 1 місяця.

Сотрудниками криминальной милиции Донецкого областного главка была установлена женщина-пособник террористов. Эта дама, р... Posted by Vyacheslav Abroskin on Tuesday, August 11, 2015

Як повідомляв УНІАН раніше, міліція Донецької області оголосила в розшук 11 так званих "міністрів ДНР". Також очільник міліції Донецької області зазначив, що з початку проведення АТО оголошені в розшук майже 1200 учасників терористичної угруповання "ДНР".