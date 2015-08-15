Бойовики готують провокації, маскуючи танки під українську техніку - штаб

Бойовики готують провокацію у зоні АТО.

Про це повідомив "5 каналу" речник штабу АТО сектору "М" Ярослав Чепурний.

Українські розвідники виявили ворожі танки, перефарбовані під техніку, яку використовують військовослужбовці Збройних сил України.

Читайте такожБойовики на Донбасі готують збройну провокацію проти сил АТО і починають евакуацію сімей - ЗМІ

"Двічі противник обстріляв наші позиції поблизу населеного пункту Талаківка. Міномети калібру 120 мм і самохідні артилерійські установки. Один раз обстріляв із артсистем 122 мм наші позиції під Старогнатівкою. І двічі обстріляв із міномету калібру 120 мм наші позиції під Гранітним. В Новоазовську наші розвідники спостерігали 6 танків, які були пофарбовані у колір, який використовується українськими військами в АТО. Тобто, це відповідні полоси на танках і навіть прапори. Бойовики готуються якусь провокацію і для цього викрасили свої бойові машини під колір військ АТО", - повідомив Чепурний.

А нещодавно СБУ викрила групу, яка сподівалася здійснити теракт на залізниці в День Незалежності України.