Бойовики провокують сили АТО вздовж усієї лінії розмежування - штаб

З опівночі і до 18 години, незаконні збройні формування намагаючись втягнути у бойові дії наших військових, в основному, застосовували стрілецьку зброю. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомляє прес-центр АТО.

Як зазначається в повідомленні, проте, упродовж дня, були й випадки використання ворогом артилерії забороненого калібру.

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«Так, неподалік Донецька, близько першої ночі, бойовики з артилерії калібру 122 і 152 міліметри били по наших позиціях в Авдіївці. Також, вночі, під артвогнем опинилися селища Тарамчук і Керамік. А о 9 годині з озброєння БМП, та великокаліберних кулеметів окупанти вели вогонь по опорному пункту сил АТО в Опитному. Впродовж дня 120-міліметрові міномети злочинці застосовували по Пісках, Красногорівці, Верхньоторецькому. А о 2.30 – противник зі 122-міліметрової артилерії обстріляв цивільні будинки в селищі Новокалинове», - повідомляє прес-центр АТО.

На Луганщині, бойовики сконцентрували вогневу активність в районі Станиці Луганської. Тут, позиції наших військ 5 разів обстрілювали з гранатометів і один раз зі 120-міліметрових мінометів.

На Артемівському напрямку, близько 6 ранку, бойовики двічі били зі 122-міліметрової артилерії по селищу Зайцеве.

А поблизу Маріуполя вогнем з мінометів 120 калібру противник накривав українські позиції в Богданівці і Старогнатівці.

Демонструючи витримку, та суворо дотримуючись Мінських домовленостей, сили АТО вогонь відкривали лише у відповідь, з озброєння, калібр якого не перевищує 100 міліметрів, підкреслюється в повідомленні.