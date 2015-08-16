Російсько-терористичні війська чотири рази обстріляли блокпост "Мар'їнка"

Як повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби, вогонь вівся з населеного пункту Олександрівка.

За даними Держприкордонслужби, бойовики більше години обстрілювали з мінометів контрольний пункт в'їзду-виїзду «Георгіївка». Постраждалих серед українських військовослужбовців немає.

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У цілому в межах Донецької та Луганської областей прикордонні наряди та підрозділи ЗСУ зафіксували 4 безпілотники. Ще 4 безпілотники, що бойовики використовували для здійснення повітряної розвідки місць дислокації українських військових, виявили прикордонники Бердянського загону на адмінкордоні з тимчасово окупованою АР Крим.