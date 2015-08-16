Російсько-терористичні війська чотири рази обстріляли блокпост "Мар'їнка"
15:01, 16 серпня 2015Війна
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Російсько-терористичні війська чотири рази зі стрілецької зброї, мінометів і АГС-17 обстріляли блокпост «Мар'їнка»
REUTERS
Як повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби, вогонь вівся з населеного пункту Олександрівка.
За даними Держприкордонслужби, бойовики більше години обстрілювали з мінометів контрольний пункт в'їзду-виїзду «Георгіївка». Постраждалих серед українських військовослужбовців немає.
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У цілому в межах Донецької та Луганської областей прикордонні наряди та підрозділи ЗСУ зафіксували 4 безпілотники. Ще 4 безпілотники, що бойовики використовували для здійснення повітряної розвідки місць дислокації українських військових, виявили прикордонники Бердянського загону на адмінкордоні з тимчасово окупованою АР Крим.
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