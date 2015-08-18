Батальйон "Донбас" виконуватиме завдання, притаманні Національній гвардії - Міноборони

Про це в ефірі 5 каналу розповів заступник начальника управління Міністерства оборони України Сергій Галушко.

"Є кілька ліній оборони, про це всі знають. І на першій лінії оборони, де безпосередній контакт із противником, там виконують завдання Збройні сили України, тому що це їх основне призначення. А є друга-третя лінії оборони, є диверсійні групи противника в нашому тилу, які треба виявляти і знищувати, - це більш притаманно Національній гвардії. І саме для цього "Донбас" після відпочинку повертається і буде успішно виконувати всі завдання", - сказав він.

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Раніше УНІАН повідомляв, що бійці батальйону "Донбас" повертаються до бойових завдань в зоні АТО. Після відводу з Широкиного це, по суті, перший вихід бійців ближче до лінії зіткнення.