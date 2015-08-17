Батальйон "Донбас" повертається в зону АТО обороняти Маріуполь

Нове завдання для батальйону полягає в облаштуванні додаткових КПП і чергуванні в районі другої лінії оборони під Маріуполем, йдеться в сюжеті ТСН. У зв'язку з цим на базі батальйону "Донбас" під Маріуполем бойова готовність номер один.

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Майже місяць бійці були в тилу, але напередодні виїхали в напрямку передової. Нове завдання бійців - контроль пересування людей і вантажів. Бойові офіцери не приховують розчарування, оскільки комбат "Донбасу" погодився сформувати батальйон, як штурмовий. В даний час під управлінням Нацгвардії, тому з'явилися нові функції. "З першого числа у нас великі навчання з відпрацювання злагодженості особового складу. Ми готуємося з інструкторами – штурм, зачистка будівель, об'єктів", - розповів комбат "Донбасу" Анатолій Виноградський.