За добу в зоні АТО поранено 3 військовослужбовців

12:56, 19 серпня 2015
Війна
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За минулу добу в зоні проведення АТО внаслідок бойових дій поранено трьох українських військових.

Фото УНИАН

Про це повідомив речник адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко. "За минулу добу, на щастя, жоден військовий не загинув. Троє отримали поранення", - сказав він.

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Як повідомляв УНІАН, за минулу добу в зоні АТО загинув один військовослужбовець, ще один отримав поранення.

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