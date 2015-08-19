За добу в зоні АТО поранено 3 військовослужбовців

Про це повідомив речник адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко. "За минулу добу, на щастя, жоден військовий не загинув. Троє отримали поранення", - сказав він.

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Як повідомляв УНІАН, за минулу добу в зоні АТО загинув один військовослужбовець, ще один отримав поранення.