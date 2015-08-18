За добу в зоні АТО загинув один військовослужбовець

Про це повідомив речник адміністрації президента з питань АТО Олександр Мотузяник. "За минулу добу внаслідок бойових дій один український військовослужбовець загинув, одного було поранено. Ці втрати сили АТО понесли під Донецьком", - зазнаачив він.

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Окрім того Олександр Мотузяник зауважив, що "вчорашня доба позначилася зниженням інтенсивності бойових дій, перш за все – в районі Горлівки. Вперше за минулі три дні кількість ворожих обстрілів українських оборонних позицій не перевищила позначку "100". Також протягом вчорашнього дня не було зафіксовано жодного факту ведення вогню по житлових кварталах з боку противника".

Як повідомляв УНІАН, за попередню добу в зоні АТО загинули двоє українських військових, семеро зазнали поранень.