Бойовики готують картинку для російських ЗМІ: хочуть обстріляти населені пункти поблизу Донецька

Як йдеться у переданій УНІАН заяві СЗР, українською розвідкою здобуто інформацію про наміри терористів обстріляти зі зброї, застосовування якої заборонено положеннями Мінських угод (реактивні системи залпового вогню та зброя калібру понад 120 мм чи 100 мм), населені пункти в районі Донецька.

«Згідно із задумом, російські ЗМІ одразу мають намір звинуватити у цьому Збройні сили України, оскільки до них нібито „випадково” потрапить „аматорська” відеозйомка того, як особи в українській військовій формі розгортають артилерійські установки і здійснюють обстріл», - зазначається в заяві.

«Особливо цинічно виглядають наміри авторів провокації здійснити її у день державного свята України і під час переговорів президента України з лідерами Німеччини і Франції щодо майбутнього мирного врегулювання на сході України», - додали у СЗР.

Служба зовнішньої розвідки України застерігає ініціаторів і потенційних учасників провокації від вчинення такого цинічного злочину проти людяності та попереджає про невідворотність покарання відповідно до норм національного і міжнародного права.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні речник Адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко заявляв, що бойовики у формі українських військових готують провокації на День Незалежності.

«Ватажки «ДНР» і «ЛНР» активно поширюють неправдиву інформацію про нібито наступ українських військ. Бойовики мають уніформу українських військових і готуються обстрілювати житлові квартали окупованих міст, аби дискредитувати українську армію», - сказав він.

За словами Лисенка, створивши потрібну картинку для російських ЗМІ, бойовики зможуть отримати привід для наступу на українські позиції.

Він також закликав жителів тимчасово окупованих міст бути напоготові, заховатися в безпечне місце в разі обстрілу з боку бойовиків.