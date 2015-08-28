Бойовики з мінометів і танків обстріляли сили АТО в Гранітному

Бойовики обстрілювали позиції сил Антитерористичної операції в Гранітному з мінометів і танків.

Про це повідомляє прес-центр АТО.

За даними прес-центру, «поблизу Маріуполя під мінометним вогнем 120 калібру опинились наші підрозділи у Гранітному. А близько 16 години у цьому ж районі бандформування двічі застосували танки».

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Зазначається, що основну активність російсько-терористичні війська проявляли сьогодні поблизу Донецька. «Тут, упродовж доби, зі стрілецької зброї і мінометів бойовики вели вогонь по наших позиціях у Красногорівці, Пісках, Мар’їнці, Опитному. Під ранок, зі 120-міліметрових мінометів, окупанти двічі накривали українські опорні пункти в Авдіївці. А о 12.10 по цьому ж населеному пункту працювала 122-міліметрова артилерія ворога».

На Луганщині, близько опівночі злочинці тричі обстрілювали сили АТО у Станиці Луганській з мінометів та гранатометів.

На Артемівському напрямку під вогнем 120-міліметрових мінометів опинилися наші опорні пункти у Санжарівці, Троїцькому та Кірово.