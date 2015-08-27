Бойовики обстрілювали з мінометів позиції українських військових в Авдіївці

Про це повідомив прес-центр АТО в соцмережі. "Так, з опівночі і до 10 ранку, бойовики тричі зі 122-міліметрової артилерії обстрілювали наші позиції в селищі Старогнатівка. А о 16 годині по українських підрозділах у цьому ж населеному пункті працювала ворожа артилерія калібру 152 міліметри. Також сьогодні, злочинці тричі били зі 152-міліметрової артилерії по силах АТО в Богданівці. А близько 5 ранку, у цьому ж районі, найманці застосовували 82-міліметрові міномети і 122-міліметрову артилерію", - йдеться у повідомленні.

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Крім того, як зазначається, в чергове демонструючи свою зневагу до місцевого населення, близько 7 ранку окупанти зі 120-міліметрових мінометів били по мирних будівлях у Чермалику, а о 10 годині обстріляли з артилерії приватний сектор у селищі Миколаївка.

"Поблизу Донецька, ворог активно застосовував стрілецьку зброю. А майже о 17 годині, по позиціях українських військ в Авдіївці працювали міномети 120 калібру", - йдеться вповідомленні.

В Луганській області близько 6 ранку, під обстрілом ворожої артилерії калібру 152 міліметри та 82-міліметрових мінометів опинилися наші позиції в населеному пункті Сизе.

"Загалом, з опівночі і до 18 години противник 54 рази порушив режим припинення вогню. З них 11 разів окупанти застосовували артилерію, 16 – гранатомети", - повідомляє прес-центр АТО.