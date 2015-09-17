Затриманого на Донбасі майора РФ Старкова випустили під домашній арешт - ЗМІ

Про це повідомили джерела, передає ТСН.

Як повідомляв УНІАН з посиланням на Державну прикордонну службу України, близько 22.00 25 липня співробітники Держприкордонслужби на контрольному посту "Березове" (Донецька область) затримали "КамАЗ" з боєприпасами. У транспортному засобі, який заїхав з окупованої території, були двоє осіб у військовій формі.

Після затримання вантажівки прикордонники попередньо з’ясували, що один з чоловіків - кадровий військовослужбовець збройних сил РФ у званні "майор", а інший входить до складу незаконних збройних формувань.

Пізніше СБУ опублікувала відео із затриманим на Донбасі офіцером РФ Володимиром Старковим, на якому він закликав Путіна не відхрещуватися від своїх солдатів та визнати його військовим російської армії.