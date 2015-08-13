Затриманий на Донбасі офіцер РФ просить Путіна не відмовлятися від російських військових (відео)

На відеозаписі Старков вкотре стверджує, що він - чинний офіцер, який прослужив 19 років.

"19 років я прослужив у російській армії, а мене тепер не визнають, кажуть, що такого не було", - зазначив офіцер РФ.

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При цьому він наголосив, що якщо надсилати на такі операції, потрібно спецальних людей надсилати.

"Я не терорист, я не йшов сюди когось вбивати, тому при затриманні я не став чинити опору. Україна нам війну не оголошувала, ми Україні теж. Тому прошу все ж таки визнати, що я насправді військовий і допомогти звідси до Росії перевестися", - звернувся обурений військовослужбовець РФ до Путіна.

Як повідомляв УНІАН з посиланням на Державну прикордонну службу України, близько 22.00 25 липня співробітники Держприкордонслужби на контрольному посту "Березове" (Донецька область) затримали "КамАЗ" з боєприпасами. У транспортному засобі, який заїхав з окупованої території, були двоє осіб у військовій формі.

Після затримання вантажівки прикордонники попередньо з’ясували, що один з чоловіків - кадровий військовослужбовець збройних сил РФ у званні "майор", а інший входить до складу незаконних збройних формувань.