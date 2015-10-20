За добу в зоні АТО загинув один український військовий, ще один поранений

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу в Києві повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО, полковник Олександр Мотузяник.

"За добу, що минула, на сході України не було зафіксовано жодного обстрілу українських позицій з боку незаконних збройних формувань", - сказав він і додав, що ворожих безпілотників у небі над Донбасом також не було.

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Разом з тим, напередодні у селищі Новотроїцьке Волноваського району Донецької області українські військовослужбовці внаслідок підриву на вибуховому предмета отримали ушкодження.

"Зокрема, один боєць загинув. Ще одного було поранено", - сказав Мотузяник.