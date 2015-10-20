За добу в зоні АТО загинув один український військовий, ще один поранений
12:59, 20 жовтня 2015Війна
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За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції загинув один український військовий.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу в Києві повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО, полковник Олександр Мотузяник.
"За добу, що минула, на сході України не було зафіксовано жодного обстрілу українських позицій з боку незаконних збройних формувань", - сказав він і додав, що ворожих безпілотників у небі над Донбасом також не було.
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Разом з тим, напередодні у селищі Новотроїцьке Волноваського району Донецької області українські військовослужбовці внаслідок підриву на вибуховому предмета отримали ушкодження.
"Зокрема, один боєць загинув. Ще одного було поранено", - сказав Мотузяник.
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