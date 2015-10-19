Біля Станиці Луганської знову підірвався військовий

Як повідомили УНІАН у прес-службі головного управління МВС в Луганській області, 17 жовтня в 15:25 в лісосмузі між селами Болотене і Сиве Станично-Луганського району на невстановленому вибуховому пристрої (ймовірно, розтяжці) підірвався військовослужбовець ЗСУ.

Читайте такожДві жінки загинули від вибуху в Станиці Луганській, міліція називає терактом

В результаті підриву військовий з мінно-вибуховими травмами і осколковими пораненнями голови госпіталізований до лікарні.

Крім того, повідомляється, що в той же день о 17:30 у Лисичанську міську лікарню госпіталізована мешканка міста Гірське 1949 р., якій поставлено діагноз: численні осколкові поранення тулуба, грудної клітки і мінно-вибухова травма. Перевіркою встановлено, що тілесні ушкодження вона отримала в лісосмузі поблизу Гірського, де пасла худобу.

Читайте такожТроє військових поранені через підрив на фугасі на кордоні з РФ

На даний момент постраждала перебуває в неконтактному стані, у зв'язку з чим опитати її не представляється можливим.

Дані факти кваліфіковані за ст. 258 КК України (терористичний акт).