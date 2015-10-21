У ЄС хочуть від Росії пояснень щодо російських систем на Донбасі, які блокують зв'язок для безпілотників ОБСЄ

16:17, 21 жовтня 2015
Війна
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У Європейському Союзі вимагають від Російської Федерації пояснити наявність на Донбасі російських систем, які блокують зв'язок для польотів безпілотних літальних апаратів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

REUTERS

Про це йдеться у повідомленні Постійного представництва Великої Британії при ОБСЄ у Twitter з посиланням на заяву представників ЄС на форумі із співробітництва у галузі безпеки.

"Надалі стурбовані блокуванням сигналу безпілотників ОБСЄ на підконтрольних сепаратистам територіях України", - повідомили у британському дипломатичному відомстві.

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Разом з тим британські дипломати підкреслили, що "ЄС повторно звертається до делегації РФ з вимогою пояснити присутність Р-330Ж "Житель", що блокує зв'язок на підконтрольних сепаратистам територіях східної України згідно спостережень СММ".

Дипломати нагадали, що автоматизована станція активних перешкод Р-330Ж "Житель" була помічена 30 серпня поруч з Тельманове, що підконтрольне бойовикам "ДНР".

Як повідомляв УНІАН, 7 липня Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки та співробітництва у Європі заявила, що бойовики терористичної організації "ДНР" визнали, що використовують сучасні пристрої для глушіння сигналу під час польотів безпілотних літальних апаратів на сході України.

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