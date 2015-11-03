На цьому тижні кількох українців можуть звільнити з полону бойовиків - Геращенко

Про це народний депутат, уповноважений президента України з мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях, представник України в робочій підгрупі з гуманітарних питань тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко заявила на засіданні парламенту.

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Вона нагадала, що минулого тижня було звільнено 10 українських заручників. "Я сподіваюся, що і цього тижня матимемо добрі новини. Ми працюємо над цим", - додала Ірина Геращенко.

Як повідомляв УНІАН, 29 жовтня з полону бойовиків було звільнено дев’ятьох українців, 30 жовтня – ще одного.

У заручниках ще залишаються майже 140 українців, 788 вважають зниклими безвісти.