На цьому тижні кількох українців можуть звільнити з полону бойовиків - Геращенко
Ще кілька українців на цьому тижні можуть бути звільнені з полону бойовиків.
Про це народний депутат, уповноважений президента України з мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях, представник України в робочій підгрупі з гуманітарних питань тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко заявила на засіданні парламенту.
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Вона нагадала, що минулого тижня було звільнено 10 українських заручників. "Я сподіваюся, що і цього тижня матимемо добрі новини. Ми працюємо над цим", - додала Ірина Геращенко.
Як повідомляв УНІАН, 29 жовтня з полону бойовиків було звільнено дев’ятьох українців, 30 жовтня – ще одного.
У заручниках ще залишаються майже 140 українців, 788 вважають зниклими безвісти.