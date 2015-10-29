Журналісти оприлюднили імена звільнених з полону бойовиків 9 українців
14:23, 29 жовтня 2015Війна
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На Луганщині у форматі 9 на 11 обміняли полонених українців.
Обмін полонених українців / tsn.ua
Як повідомляє ТСН.ua, обмін відбувся у присутності Червоного хреста на мосту біля міста Щастя.
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Список звільнених з полону українців: Ширін Олександр, Поліщук Дмитро, Поліщук Володимир, Дмитренко Володимир, Бойко Іван, Смагуров Роман, Ткаченко Сергій, Мухамедов Карат, Михайлюк Олександр.
Зі звільнених один – цивільний, інші – військові та бійці добровольчих батальйонів. Михайлюк Олександр – "кіборг" Донецького аеропорту, якого схопили ще взимку.
Нагадаємо, про звільнення з полону 9 героїв повідомив президент України Петро Порошенко.
Сьогодні відбулася спецоперація із звільнення полонених
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