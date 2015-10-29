Журналісти оприлюднили імена звільнених з полону бойовиків 9 українців

Як повідомляє ТСН.ua, обмін відбувся у присутності Червоного хреста на мосту біля міста Щастя.

Читайте такожСБУ досі шукає 800 українських військовослужбовців, зниклих безвісти

Список звільнених з полону українців: Ширін Олександр, Поліщук Дмитро, Поліщук Володимир, Дмитренко Володимир, Бойко Іван, Смагуров Роман, Ткаченко Сергій, Мухамедов Карат, Михайлюк Олександр.

Зі звільнених один – цивільний, інші – військові та бійці добровольчих батальйонів. Михайлюк Олександр – "кіборг" Донецького аеропорту, якого схопили ще взимку.

Нагадаємо, про звільнення з полону 9 героїв повідомив президент України Петро Порошенко.