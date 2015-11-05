Бойовики з гранатометів обcтріляли низку позицій сил АТО

Про це йдеться в повідомленні прес-центру АТО на сторінці в соцмережі. "Поборники так званого руського миру вели вогонь по Опитному, Авдіївці, Новгородському, та Піскам. Підступні обстріли велися з напрямку Хімічного та Цементного заводів, Спартака, Старого терміналу Донецького аеропорту, Широкої балки та Путилівського лісу", - йдеться в повідомленні.

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Після цього, ніч у зоні проведення АТО пройшла спокійно.

"Не дивлячись на провокації, у Сватовому військові сапери намагаються якомога швидше ліквідувати наслідки катастрофи. Вчора продовжилась робота з обстеження території навколо складу РАО та знищення боєприпасів. Лише за вчорашній день обстежено 4,5 га прилеглої території та зачищено понад 1500 боєприпасів", - підсумували в прес-центрі.