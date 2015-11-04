У Сватовому відновлено рух автомобільного та залізничного транспорту

16:08, 04 листопада 2015
Суспільство
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У м. Сватове Луганської області відновлено рух автомобільного та залізничного транспорту, який було припинено у зв'язку з вибухом 29 жовтня на складах з боєприпасами.

Сватово / svatovo.ws

Як говориться в повідомленні прес-служби Луганської обласної військово-цивільної адміністрації, з 3 листопада були скасовані накладені раніше обмеження залізничного та автомобільного руху через місто Сватове.

Так, на ділянці Рубіжне-Сватове-Куп'янськ рух пасажирських поїздів відновлено за існуючим графіком. Також відновлено рух приміських дизель-поїздів.

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Як повідомляв УНІАН, 29 жовтня у Сватовому на території польового складу ракетно-артилерійського озброєння Міністерства оборони України, де зберігалося близько 3 тис. 132 тонн боєприпасів, виникла пожежа з подальшою детонацією і розльотом осколків боєприпасів. Загинули чотири людини (троє військових і один цивільний).

ПАТ «Українська залізниця», створене на базі Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»), тимчасово змінило маршрути курсування трьох пасажирських поїздів.

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