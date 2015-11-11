Упродовж минулої доби терористи активізували обстріли на трьох напрямках - АП

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко.

За його словами, на Луганському напрямку вчора вранці противник провів обстріл позицій сил АТО біля прикордонного села Болотяне у Станично-Луганському районі. Окрім стрілецької зброї, терористи застосовували 82-міліметрові міномети. У Станиці Луганській, Щасті, вздовж Бахмутської траси та Золотому вчора було спокійно.

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Між окупованим селом Калинове та Новозванівкою вчора ввечері відбувся бій між силами АТО і бойовиками. Ворожа диверсійно-розвідувальна група висунулася та атакувала українські позиції. Зазнавши невдачі, противник спробував обійти українські рубежі оборони. В підсумку, після півгодинного бою, ворог відступив у Первомайськ, сказав Лисенко.

На Донецькому напрямку, за його словами, впродовж дня противник неодноразово відкривав вогонь по позиціях сил АТО під Горлівкою у Зайцевому та Майорську. При цьому тричі бойовики застосували 82-міліметрові міномети, розташовані безпосередньо в житлових кварталах, що прилягають до лінії зіткнення.

На ділянці фронту від Горлівки до Ясинуватої вчора не стріляли.

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В районі Донецького аеропорту та Мар’їнки ворожі провокації тривають. Здебільшого бойовики ведуть неприцільний вогонь у світлу пору доби, не застосовуючи важкого озброєння, повідомив Лисенко.

На Маріупольському напрямку ворожу провокацію зафіксовано біля Старогнатівки. Перестрілка між силами АТО і ворогом відбулася в районі прифронтового Гранітного.

Південніше, до самого Азовського моря, режим тиші не порушувався, зауважив Лисенко.