У Луганській області поранено трьох військовослужбовців

Як зазначається у повідомленні прес-служби Головного управління Міністерства внутрішніх справ у Луганській області, 17 листопада у смт Станиця Луганська було поранено військовослужбовців ЗСУ, 1984 і 1991 р.н., які підірвалися на вибуховому пристрої.

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Комі того, 17 листопада о 23.00 поблизу с. Кряківка Новоайдарського району сталося зіткнення військовослужбовців ЗСУ з диверсійно-розвідувальною групою бойовиків. У результаті зіткнення один військовослужбовець ЗСУ отримав поранення.

Дані факти кваліфіковано за ст. 258 КК України «терористичний акт».