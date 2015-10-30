СБУ відкрила справу за фактом пожежі на військових складах у Сватовому за статтею теракт - Генштаб

Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" заявив спікер Генштабу Владислав Селезньов.

"Також відомо, що вчора слідчим відділом СБУ України в Луганській області в єдиний реєстр досудових розслідувань внесено кримінальне правопорушення, передбачене частиною 3 статті 258 Кримінального кодексу України "Терористичний акт", - розповів Селезньов.

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"Станом на цю хвилину за повідомленням прес-офіцерів, які працюють у зоні пожежі, пожежа припинилася, зараз там працюють 20 груп, до складу яких входять представники Міноборони, Генштабу, Міністерства внутрішніх справ, Держслужби надзвичайних ситуацій та СБУ, завданням яких є проведення інженерної розвідки і пошуку снарядів і залишків тих речей, які вибухнули в результаті пожежі", - розповів Селезньов.

Як повідомляв УНІАН, увечері 29 жовтня в Сватовому на території польового складу ракетно-артилерійського озброєння Міноборони, де зберігалося понад 3 тис. тонн боєприпасів, виникла пожежа з подальшою детонацією боєприпасів. За даними ДСНС, в результаті події загинули 2 людини та 4 особи травмовано.